Pievi, fantasmi, arte cristiana: rassegna al Rione Verde. Lucarelli ospite speciale

Inizia giovedì 10 ottobre il nuovo ciclo di incontri culturali ideati dall’associazione Le Tarot al Rione Verde di via Cavour, a Faenza. 9 incontri dedicati a diversi temi legati al nostro territorio. S’inizierà giovedì con il fenomeno della nascita delle Pievi del ravennate, per poi affrontare, nell’arco di un mese e mezzo, la simbologia cristiana, i misteri dei castelli del territorio romagnolo e dei loro abitanti invisibili, astrologia, letteratura, il karma nella storia dell’Italia e tanto altro. Ospite speciale dell’iniziativa, durante l’ultimo appuntamento, sarà Carlo Lucarelli, il quale omaggerà Kido Emiliani, artista e regista indispensabile per l’inizio della carriera dello scrittore emiliano .