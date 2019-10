Ladri alle poste di Russi: tentano di forzare il bancomat ma scappano a mani vuote

Furto alle poste di Russi nella notte. I ladri sono entrati all’interno degli uffici di via don Minzoni ma sono dovuti scappare a mani vuote. Il loro obiettivo era lo sportello Postamat installato nella stanza antecedente al servizio per i clienti. La banda non è riuscita tuttavia a forzare l’apparecchio ed è stata costretta alla fuga dall’allarme. Poco dopo, infatti, all’ufficio postale sono arrivati i carabinieri che hanno iniziato le indagini. A causa del tentato furto e dei danni alla porta d’ingresso, a vetri, mandata in frantumi, l’ufficio postale non ha potuto aprire nella giornata di giovedì.