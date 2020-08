Gelateria faentina finalista allo Sherbeth Festival con un cioccolato fondente all’aglio nero e olio di Brisighella

650 candidati, 150 città rappresentate e solo 50 gelatieri selezionati. A Catania, a fine settembre, si terrà lo Sherbeth Festival, il festival internazionale del gelato artigianale, uno degli eventi enograstronomici più attesi. Fra le gelaterie selezionate c’è anche la “Peace & Cream” di Piazza Martiri della Libertà di Faenza, gestita dai fratelli Alessandro e Ilenia Zoli, il secondo punto vendita della famiglia insieme all’attività di via Ravegnana. “Peace & Cream” è una gelateria artigianale creativa, specializzata in gusti non convenzionali, a volte sperimentali, ricavati da prodotti stagionali del territorio. Abbinato al Sherbeth Festival il concorso internazionale per maestri gelatai “Gelato del Mediterraneo Procopio Cutò”, trasferito sul web quest’anno a causa del coronavirus. Fedele alla propria politica, la gelateria faentina parteciperà con un cioccolato fondente all’aglio nero fermentato all’olio extravergine d’olive