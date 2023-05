L’emergenza sul territorio di Conselice sta lentamente rientrando, dopo alcune complicazioni insorte in particolare a causa del danneggiamento del potabilizzatore a partire dalla notte di giovedì 4 maggio.

Alle 13 si sono conclusi i lavori di ripristino del potabilizzatore che serve il territorio di Conselice (circa 10mila persone); da quel momento la fornitura idrica è stata riattivata progressivamente su tutto il territorio comunale. Per riparare il sistema di pompaggio del potabilizzatore, fuori servizio a causa dell’allagamento dovuto alla tracimazione del canale attiguo, hanno lavorato tutta la notte, ininterrottamente, dalla serata di giovedì 4 maggio, le squadre operative di Hera in collaborazione con i Vigili del fuoco e la Protezione civile: prima l’acqua tracimata è stata fatta defluire dall’area della centrale e dai locali tecnici, poi sono state ripristinate le apparecchiature danneggiate a causa dell’allagamento. Durante i lavori, per mitigare il più possibile i disagi, Hera ha posizionato sul territorio complessivamente 5 autobotti più una per reintegro, e sono stati forniti ai cittadini oltre 1.800 sacchetti da 5 litri di acqua potabile.

Le idrovore dei Vigili del fuoco sono al lavoro su via Nullo Baldini, in modo da poter riaprire la strada.

La falla sul torrente Sillaro è stata arginata e viene costantemente monitorata, mentre tecnici e operai sono al lavoro per bloccare definitivamente le fuoriuscite d’acqua.

La sindaca di Conselice, farà un aggiornamento in diretta sulla pagina Facebook «Comune di Conselice» oggi pomeriggio (venerdì 5 maggio) alle 18, successivamente all’incontro con i vertici della Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio della situazione.

Si invita la cittadinanza a utilizzare esclusivamente i canali di informazione ufficiali per avere notizie sulla situazione, in modo da evitare il proliferare di informazioni false o inesatte, in particolare la pagina Facebook del Comune e il sito istituzionale.