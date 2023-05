Distrutta la scuola di musica Artistation: raccolta fondi per la ripartenza

Fra le realtà più colpite a Faenza dagli allagamenti c’è la scuola di musica Artistation, finita completamente sott’acqua nella notte fra martedì e mercoledì. Tutto il materiale all’interno, compresi gli strumenti musicali, è andato distrutto. Poco si riuscirà a salvare. Dopo una decina d’anni d’affitto nello stabile di via Silvio Pellico, da poco era stato comprato l’edificio che ospita l’attività. 500 gli allievi che frequentano la scuola. In estate tanti i bambini al centro ricreativo. Praticamente si dovrà ripartire da capo. L’associazione culturale ha così avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe che ha già trovato molti sostenitori, soprattutto nel mondo della musica. Il Picadilly si è offerto di ospitare lezioni, prove e saggi in attesa della riapertura della sede.