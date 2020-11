Iniziata la distribuzione a domicilio dei libri della Biblioteca Manfrediana grazie ai volontari dei rioni

Iniziata questa mattina la distribuzione dei libri a domicilio della Biblioteca Manfrediana grazie ai volontari dei rioni faentini. Come durante il lockdown, i rionali si sono messi a disposizione del Comune di Faenza per offrire un importante servizio alla comunità. In primavera erano diversi i compiti per i quali si erano prestati. A partire da venerdì mattina sono tornati a distribuire libri. Due volte a settimana i volontari ritireranno i libri preparati dalla Biblioteca Manfrediana, secondo le richieste arrivate dagli utenti, e in base ai rispettivi impegni, soprattutto lavorativi, effettueranno le consegne nelle ore o nei giorni immediatamente successivi. Agli stessi rionali gli utenti potranno consegnare i libri da restituire in biblioteca. I volumi verranno poi collocati in quarantena per una decina di giorni per poi tornare disponibili al prestito. Il servizio andrà avanti fino al 3 dicembre, termine dell’ultimo decreto governativo, ma sarà prorogato qualora la riapertura della biblioteca dovesse essere posticipata. Il prestito dei libri non avrà una vera e propria scadenza nel caso in cui la chiusura della Manfrediana verrà confermata anche a dicembre.