Nuovo presidio in piazzetta dell’Aquila per i sostenitori di Mauro Guerra. Mentre nell’aula 6 del primo piano del tribunale di Ravenna, di fronte al giudice Piervittorio Farinella, si è svolta la nuova udienza del processo a carico dell’ex veterinario di Sant’Antonio, radiato dall’Ordine (giudizio sospeso per il ricorso dello stesso Guerra contro la decisione dei suoi colleghi), ai piedi del municipio alcuni iscritti al gruppo Facebook “Io sto con Mauro Guerra, l’amico degli animali” sono tornati a inneggiare al nome di quello che a tutti gli effetti è il loro beniamino. Ancora una volta striscioni e cartelli hanno chiesto la “verità” sull’intero processo che vede Guerra chiamato a rispondere di diversi reati per maltrattamenti e uccisioni di animali e per evasione fiscale.

I clienti di Guerra sono tornati inoltre a chiedere la riapertura dell’ambulatorio, posto sotto sequestro e al centro nei giorni scorsi di uno scambio di vedute e perplessità fra i legali difensori del veterinario e la procura di Ravenna.