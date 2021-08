Via Trieste ore 6.00 automobilista sbanda e si schianta contro la Parafarmacia. Ferito ma non grave

Incredibile incidente questa mattina poco dopo le ore 6 a Ravenna in via Trieste. Una Mercedes condotta da un uomo quarantenne di nazionalità moldava, percorreva via Trieste in direzione centro quando per cause in corso di accertamento sbandava improvvisamente a sinistra travolgendo tutto, segnaletica verticale, paletti, e terminava la sua corsa dentro il locale della Parafarmacia Darsena posta sul lato opposto la direzione di marcia, distruggendo la saracinesca e buona parte dell’arredo interno. Il conducente invece non ha riportato lesioni preoccupanti ma trasportato al Bufalini di Cesena. Intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di legge.