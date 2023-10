“I Bambini in Festa”, ai Giardini Pubblici di Ravenna una giornata dedicata ai bambini

La Round Table 11 ed il Club 41 di Ravenna hanno organizzato presso i Giardini Pubblici di Ravenna, la diciassettesima edizione dell’appuntamento “I Bambini in Festa”, giornata dedicata ai bambini e non solo, ricca di numerosi spettacoli ed intrattenimenti: animazione, il trucca bimbi, il mago, il trenino che girerà per il parco, i clown, la straordinaria possibilità di ammirare le costellazioni all’interno del Planetario, provare il simulatore di guida con la moto della polizia stradale ed ammirare la fantastica Lamborghini, un giro sui Pony ed una corsa sui Go-Kart a pedali, partecipare alla pesca di beneficenza dove si vince sempre ed infine intrattenimenti musicali dal vivo e stand dove si potrà mangiare piadina e salsiccia, pasta, hamburger romagnolo, tacos messicani e tante altre buone cose.

I bambini e i ragazzi hanno puttuto inoltre vedere, provare, sperimentare tantissime discipline sportive per tutta la giornata quali la pallacanestro, gli scacchi, le arti marziali, il judo, il tennis, la vela, il pugilato, la ginnastica ritmica, la scherma, la lotta, il taekwondo, la pesca sportiva, il dodgeball, il tiro a segno, il football americano, l’aikido, il nuoto, la danza sportiva e tante altre.

Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto alle seguenti Associazioni Onlus: A.G.E.O.P. (Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica) di Bologna, Auxilia di Cervia, Il Sorriso di Giada di Ravenna, Bimbo Tu di Bologna, Comunità Papa Giovanni XXIII “Casa Famiglia Don Benzi” di Ravenna, A.G.E.B.O. (Assistenza Genitori e Bimbi Ospedalizzati e O.R.S.A. (Organizzazione Sindrome di Angelman), tutte presenti alla manifestazione con uno stand apposito a loro dedicato.