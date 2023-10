Ciclista investito nelle prime ore di domenica in via Ravegnana, poco dopo l’incrocio con via Gambellara. L’uomo, 30 anni, è stato colpito, mentre si stava dirigendo verso Forlì, da una Citroen che procedeva alle sue spalle, condotta da una ragazza. L’urto è stato violento. Il 30enne è stato sbalzato di sella ed è atterrato sul parabrezza della vettura, distruggendolo.

All’arrivo del 118, ambulanza e auto medica, le condizioni dell’uomo sono subito sembrate critiche. Diversi i traumi riportati, il più grave alla testa. È così stato fatto arrivare da Bologna l’elisoccorso, per un trasferimento d’urgenza al Bufalini di Cesena, con il codice di massima gravità.

Illesa la ragazza. La ricostruzione di quanto successo è ora di pertinenza della Polizia Locale di Ravenna.