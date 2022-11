Non trova la vittoria, ma continua a muovere la classifica la Pietro Pezzi che al termine della gara, una vera e propria maratona, giocata sabato scorso al pala Costa – era la giornata numero 8 – si deve inchinare 3-2 al Sassuolo. I ravennati, al quinto risultato utile consecutivo, grazie al punto racimolato conservano il quint’ultimo posto, una lunghezza sopra la zona retrocessione.

Cerquetti in diagonale a Taglioli, Cardia e Tapparo a schiacciare, Raggi e Giugni al centro, Marchini libero è la formazione che scelgono gli allenatori Velastri e De Leonibus per iniziare l’incontro.

Partita molto combattuta, caratterizzata da rovesciamenti di fronte e recuperi da entrambe le parti, con la squadra di casa che può recriminare per non aver portato a casa il secondo parziale dopo averlo condotto 17-11. Dopo la rimonta subita la Pietro Pezzi trova la forza di aggiudicarsi il terzo set, ma dalla quarta frazione in poi non riesce più ad arginare la forza d’urto degli ospiti.

Il turno successivo vedrà la Pietro Pezzi impegnata nella trasferta veneta di Sommacampagna sabato 3 dicembre. La prossima gara a Ravenna sarà invece in programma sabato 10 contro Viadana, inizio gara ore 17 al Pala Costa.

Pietro Pezzi Ravenna-Sassuolo 2-3 (26-24, 22-25, 25-23, 19-25, 12-15)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 6, Taglioli 29, Cardia 15, Tapparo 13, Raggi 6, Giugni 2, Marchini (L1), Minniti 5, Rizzi, Foschini, Brunelli, Gardini, Anconelli e Ciccorossi (L2). Allenatori Velastri e De Leonibus.

Serie B (girone C)– gli altri risultati

Padova-Sommacampagna 1-3, Asola-San Marino 3-2, Forlì-Montichiari 3-2, Legnago-Rubicone 3-1, San Martino in Rio-Viadana 1-3, Mantova-Spezzano 3-0.

Classifica

Mantova 24; Forlì 17; Sommacampagna 16; Montichiari, Asola e Rubicone 14; San Martino in Rio 13; Sassuolo 12; Spezzano 11; Pietro Pezzi 8; Viadana 7; Padova, San Marino e Legnago 6.