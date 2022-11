Il lions Club Milano Marittima 100 e l’associazione Sosan con presidente Salvatore Trigona per entrambe le realtà, ha versato un contributo a “Mensa Amica” di Cervia, per l’acquisto di un riscaldatore.

Il riscaldatore tipo in foto è per la tendo struttura che ospiterà tutte le persone che pranzeranno, grazie al servizio di “Mensa Amica”.

L’uso di riscaldatori dipende dalla tipologia e pertanto hanno destinazioni diverse in base alle caratteristiche tecniche, quello comperato per la solidarietà in oggetto, soddisfa l’esigenza di riscaldare persone in difficoltà economica sotto una tenso costruzione mobile organizzata da “Mensa Amica” per garantire il pasto e i bisogni primari.