Il Laboratorio per l’Innovazione, realizzato dalla CNA di Ravenna, giunto quest’anno alla XIedizione, si terrà giovedì 1° dicembre, alle ore 17.30 presso la Sala Bedeschi della sede territoriale della CNA di Ravenna in viale Randi 90.

Il Laboratorio per l’Innovazione, realizzato da CNA Ravenna con la collaborazione di Ecipar e CNA Innovazione, è nato proprio per fornire alle imprese strumenti di analisi per leggere i contesti sempre più complessi in cui si trovano ad operare. L’attività di quest’anno è incentrata sulle azioni di risk management messe in campo per la business continuity: obiettivo del Laboratorio 2022 è infatti studiare come le imprese coniugano gli approcci di gestione del rischio per la competitività aziendale.

Le imprese aderenti al progetto hanno effettuato un assessment volto ad indagare diverse dimensioni di impresa fra le quali: il livello di TML (Technological Maturity Level), la gestione del capitale umano, gli investimenti e l’attitudine all’innovazione di prodotto/servizio, di processo e organizzativa, la conoscenza del mercato e della filiera di appartenenza, le politiche di sostenibilità ambientale e sociale, sino ai risultati economico-finanziario-patrimoniale. I dati raccolti ed analizzati in forma aggregata sono stati funzionali a valutare il posizionamento del territorio di Ravenna rispetto ad una dimensione Emiliano Romagnola.

Le imprese che si sono distinte per i risultati ottenuti saranno premiate nel corso dell’evento.

Dopo l’introduzione di Omar Montanari, Presidente CNA Industria Ravenna, e i saluti di Giorgio Guberti, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Ravenna, arricchirà la serata l’intervento di Matteo Mura, Professore di Ingegneria Economico-Gestionale, Università di Bologna che centrerà il proprio intervento sui temi dell’innovazione, della sostenibilità e dei modelli manageriali, e interverrà Massimo Mazzavillani, Direttore generale CNA Territoriale Ravenna. Le conclusioni saranno affidate aMatteo Leoni, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna.

Seguirà la cerimonia di premiazione delle imprese, condotta da Monia Morandi, Responsabile di CNA Industria Ravenna.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, il programma completo è disponibile sul sito di CNA Ravenna alla paginahttps://www.ra.cna.it/eventi/laboratorio-per-linnovazione-2022/ dove sarà anche possibile iscriversi.