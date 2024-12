Tamponamento tra tre auto in via Canale Molinetto, all’altezza del civico 122, nella mattinata di venerdì, intorno alle 7.30. Fortunatamente le conseguenze per le persone ferite sono state lievi. Due persone sono state accompagnate all’ospedale di Ravenna, ma con ferite e traumi di lieve entità. Via Canale Molinetto è però stata chiusa completamente alla viabilità per tutta l’operazione dei soccorsi. Sul posto sono dovuti intervenire due ambulanze del 118 e l’auto medica, una squadra dei Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza le auto, e una pattuglia della Polizia Locale, per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e per ricostruire le dinamiche dell’incidente stradale. Fino a quando non sono state terminate tutte le operazioni, è stata chiusa la viabilità verso e dal mare.