Seconda sconfitta per la Pallamano Romagna che a Parma non brilla particolarmente a causa delle assenze. Gli arancioblu vanno in svantaggio progressivamente non riuscendo a tenere a freno gli avversari in particolare Pagano autore di una buona gara. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 14-7.

Nella seconda frazione i padroni di casa sono bravi a gestire mentre i romagnoli graffiano senza però riuscire a diminuire lo svantaggio. Alla fine prevale Parma 25-17, risultato che consente di scavalcare il Romagna in classifica.

Parma – Pallamano Romagna 25-17

Pallamano Romagna:

Redaelli, G. Sami, Tassinari 4, Amaroli 1, Mazzanti 2, Chiarini, Bartoli, Gollini 1, Montanari 5, Di Domenico 1, Leotta, Babini, T. Sami, Boukhris 2.

Allenatore Tassinari Domenico

Parma:

Bonacini, Boschi, Raimondo, Carini 1,Ceccarini 4, Cortesi 2, D’Angelo 3, Ferrarini, Leonesi, Maiavacchi 1, Misantone 1, Montanari 1, Pagano 6,Randes 1, Salliu 2, Usai 2

Allenatore Galluccio Luca

Note: primo tempo 14-7