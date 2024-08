Per lo svolgimento in sicurezza della competizione ciclistica su strada riservata alla categoria ‘Giovanissimi’ che partecipano al 10° Gran Premio la Rôda Reda, in programma domenica 4 agosto presso la frazione di Reda, sono state adottate alcune modifiche alla viabilità.

Dalle ore 7 alle 13, divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in: via Cupa, via Gasparetta (tra via Cupa e via Cangia), via Cangia (tra via Gasparetta e via Cupa) e nell’area di parcheggio al civico 17 (lato opposto dei civici 10 e 12); dalle ore 8 alle 13 e, comunque, sino a cessate esigenze, sospensione temporanea della circolazione all’interno del centro abitato, divieto di transito sulla carreggiata per i veicoli e i pedoni, per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti sulle strade del percorso della competizione; negli intervalli di tempo, tra la fine di una gara e l’inizio della successiva, la circolazione sul percorso potrà essere ripristinata sotto la stretta vigilanza del personale dell’organizzazione.

Durante la sospensione temporanea della circolazione sarà vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti; è inoltre fatto divieto di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; è fatto altresì obbligo ai conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o che si immettono sulle strade interessate dalla gara, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione. Infine, è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada interessata dal percorso durante la manifestazione se non dietro segnalazione del personale dell’organizzazione.