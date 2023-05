Inseguire una wild card per l’Italy Premier Padel Major, super evento destinato ad entrare nella storia, e così avere l’occasione di sfidare le stelle della pala in una delle location più affascinanti al mondo, come il Foro Italico. Un sogno che resta aperto per tre coppie – due maschili e una femminile – promosse dalla fase regionale della ‘Road to Major’, andata in scena al Ct Massa Lombarda sabato 27 e domenica 28 maggio, posticipata di una settimana rispetto alla data iniziale per via del maltempo che ha colpito in maniera tanto drammatica l’Emilia Romagna.

La FITP ha infatti organizzato le pre-qualificazioni per l’Italy Premier Padel Major, uno dei quattro appuntamenti più importanti del circuito promosso dalla Federazione Internazionale Padel, in programma a Roma dal 10 al 16 luglio (montepremi € 525.000) e che vedrà per la prima volta in campo anche le donne in tale ambito. Dopo la fase provinciale, disputata dal 22 al 26 febbraio e riservata a giocatori e giocatrici appartenenti alla quarta e alla terza fascia del ranking padel 2023, è ora la volta di quella regionale, a cui sono ammessi i tesserati agonisti appartenenti alla seconda fascia. Sono state appunto le “gabbie” del club romagnolo – dopo lo stop forzato ripartito con un fine settimana intenso visto che in contemporanea all’Oremplast Tennis Arena si è svolta la tappa ‘special’ dello Junior Wheelchair Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving, circuito giovanile nazionale per il tennis in carrozzina – ad ospitare il torneo dell’Emilia Romagna, con 5.000 euro di montepremi complessivo (3.000 per il doppio maschile e 2.000 nel doppio femminile).

Nel tabellone maschile hanno rispettato fino in fondo il ruolo di coppia favorita Federico Cicognani e Alessandro Cervellati: dopo aver sconfitto 6-1 6-3 in semifinale Lorenzo Getti e Mattia Nervegna, il faentino e il bolognese nell’atto conclusivo hanno superato per 6-4 6-3 i due riccionesi Pietro Conti ed Edoardo Berardi, seconda testa di serie, approdati al match clou con l’affermazione per 6-3 6-4 su Pierantonio Gherardi ed Edoardo Bufo, n.3 del seeding.

Il duo vincitore e quello finalista si sono entrambi qualificati per la terza fase nazionale (4-7 luglio), aperta anche a tutti i binomi formati da almeno un giocatore di prima fascia: sarà l’ultimo step da superare per guadagnarsi l’ambita wild card per il tabellone dell’evento in riva al Tevere. “Abbiamo affinato l’intesa giocando insieme diversi tornei, praticamente ogni fine settimana – dicono all’unisono Cicognani e Cervellati – e questo ci ha aiutato a centrare l’obiettivo che ci eravamo ripromessi, ovvero accedere alla fase nazionale. Le sensazioni sono buone e quindi a luglio contiamo di giocarci al meglio le nostre carte, per far diventare realtà quel che ora è un sogno”.

La stessa opportunità – cimentarsi nella fase nazionale della ‘Road to Major’ – se la sono guadagnata a livello femminile Camilla Scala e Caterina Calderoni: l’ex tennista imolese e la giovane atleta nata proprio a Massa Lombarda, entrambi portacolori del Village Paddle (sotto gli occhi del nazionale azzurro Riccardo Sinicropi, loro compagno di team), hanno battuto 6-4 6-1 in semifinale Veronica Vandi e Maria Sole Ugolini (Padel Club Riccione), n.2 del tabellone, per completare l’opera regolando 6-3 6-2 Chiara Sasdelli e Martina Camorani, accreditate della prima testa di serie dal giudice arbitro Roberto Montesi, a loro volta qualificatesi per la finale con periodico 6-2 inflitto a Caterina Pruccoli e Agnese Arduini.

“Siamo riuscite ad esprimerci a buoni livelli meritandoci così la possibilità di prendere parte alla fase nazionale. Ci prepareremo per arrivarci nelle migliori condizioni”, sottolinea Camilla Scala. “E’ stato emozionante giocare a Massa Lombarda, sia per il tifo che per l’ambiente, uno stimolo in più per ben figurare”, le fa ecco la massese Calderoni, che ha vestito la maglia della nazionale italiana in due edizioni dei Mondiali juniores.

“Era la prima volta che organizzavamo nel nostro circolo una competizione di questo livello in ambito padel – commenta il presidente Fulvio Campomori – e dobbiamo ringraziare per la fiducia il delegato regionale Michele Cotelli. Siamo soddisfatti dell’andamento del torneo, caratterizzato da incontri di buon livello tecnico, e credo che daremo seguito in futuro a questa esperienza. In un momento in cui il nostro territorio e la sua gente è duramente messo alla prova dall’alluvione è stato un modo per ripartire in maniera importante con l’attività, anche se siamo consapevoli che ci vorrà del tempo per poter tornare alla normalità. Nella speranza che l’attuale situazione di grossi disagi per tantissime persone venga risolta nel più breve tempo possibile, tutto il Circolo Tennis Massa Lombarda si stringe alle famiglie colpite dalla calamità naturale”.