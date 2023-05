Nei prossimi giorni si riparerà la grande breccia nell’argine all’Orto Bertoni

Sugli argini del fiume Lamone si andrà ad operare con un doppio intervento. Il primo sarà finalizzato alla messa in sicurezza in tempi rapidi delle rotture che hanno poi dato il via libera al fiume per invadere la città. Terminato il lavoro in via Fratelli Bandiera, nel Borgotto, un’altra grande voragine è presente all’Orto Bertoni, subito dopo il parco Baden Powell. Il secondo intervento invece dovrà interamente ripensare l’alveo fluviale e la sua messa in sicurezza a fronte degli eventi delle due ondate di maltempo. Si rialzeranno gli argini e bisognerà probabilmente modificare l’assetto fognario, ma saranno poi ingegneri ed esperti ad elaborare tutte le azioni necessarie per evitare che si ripeta quanto avvenuto nella notte del 16 maggio e ancor prima il 2 maggio.