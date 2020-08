Scontro fra auto e moto lungo la via Emilia: centauro ricoverato in gravi condizioni al Bufalini

Motociclista ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dopo che nella prima mattinata di sabato 8 agosto, con la propria moto, ha avuto un incidente stradale lungo la via Emilia, nei pressi di Faenza. Erano circa le 6.30 quando il centauro, un 50enne, si è scontrato con un’auto all’altezza dell’incrocio con via Ramona. Le dinamiche di quanto accaduto sono al vaglio della Polizia Locale della Romagna Faentina: la moto stava seguendo l’auto e lo scontro è avvenuto in fase di sorpasso. Al volante della vettura, un giovane ragazzo, illeso dopo lo scontro. Dopo la richiesta di soccorso, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e l’auto medica. Dopodiché è stato richiesto il supporto dell’elicottero per il trasferimento d’urgenza del motociclista ferito al centro traumatologico cesenate. In supporto ai soccorritori è giunta anche una volante dei carabinieri.