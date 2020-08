Ottima riuscita per l’evento in bicicletta organizzato da FIAB Ravenna per la Settimana Rosa della Romagna. FIAB Ravenna offre da anni escursioni al sabato per conoscere il territorio dal punto di vista soprattutto naturalistico.

Questo evento aveva in realtà un taglio più spiccatamente culturale, in quanto era aperto non soltanto ai soci e si è svolto di sera, con andatura turistica: questo ha favorito la partecipazione anche di famiglie con bambini, che hanno mostrato grande interesse e coinvolgimento.

Si è partiti con la visita alla Domus dei Tappeti di Petra, con ingresso offerto dalla Fondazione RavennAntica e si è poi proseguito all’interno della città alla scoperta dei monumenti UNESCO, illustrati da due guide turistiche dell’associazione Guide in Rete, con qualche digressione anche sugli alieni pixelati di Invader.

Il gruppo è stato condotto per le vie del centro storico da due cicloguide, in testa e in coda, che hanno curato il percorso e la sicurezza nei punti potenzialmente critici.

FIAB Ravenna proporrà altre iniziative culturali di questo genere, in particolare in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile prevista in settembre.