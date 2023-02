Prosegue la quarta stagione di Storie di Ravenna – fortunata serie che nasce dalla volontà di raccontare la storia della città attraverso la voce di studiosi ed esperti utilizzando, però, i tempi ed i linguaggi del teatro – che lunedì 27 febbraio, alle 18:00 al Teatro Rasi, ripercorrerà la storia di tre esploratori ravennati. Pellegrino Matteucci, Romolo Gessi e Francesco Negri sono tre nomi noti della toponomastica cittadina, ma di cui si conosce ben poco. Tre esploratori ravennati che, in epoche diverse, si resero protagonisti di avventurose esplorazioni in parti allora sconosciute del globo, dall’estremo Nord Europa all’Africa subsahariana, contribuendo in modo determinante a nuove scoperte e conoscenze.

Prenderanno parte alla serata Giovanni Gardini, iconografo, Museo Diocesano di Faenza; Franco Gàbici, studioso; Benedetto Gugliotta, Istituzione Biblioteca Classense;

Alessandro Luparini, storico e direttore della Fondazione Casa Oriani.

letture Laura Redaelli

musiche dal vivo Marco Zanotti

Storie di Ravenna è ideato e curato da Alessandro Argnani, Luigi Dadina, Federica Ferruzzi, Giovanni Gardini, Alessandro Luparini, Roberto Magnani, Laura Orlandini, Alessandro Renda.

Tutti gli spettacoli di Storie di Ravenna vengono ospitati alle 18:00 al Teatro Rasi di Ravenna.

Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 20 marzo e avrà per titolo Deserto Rosso, il petrolchimico e la questione ambientale.