Iniziata la sperimentazione dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità

Sono iniziate sul territorio dell’Ausl Romagna le sperimentazioni legate alla nuova figura dell’Infermiere di Famiglia. L’ultimo percorso a partire, grazie ai fondi messi a disposizione da Eni, è quello legato a Marina di Ravenna. In ogni provincia dell’azienda sanitaria, Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, sono però già 2 gli infermieri che hanno iniziato ad operare. Con l’avvio di Marina di Ravenna, nella nostra provincia le nuove figure diventeranno quindi 3. L’infermiere di famiglia e di comunità si occuperà di prevenzione, educazione alla salute, favorirà la collaborazione tra le figure professionali e i servizi sociosanitari, fornirà gli strumenti per affrontare disabilità o malattie croniche. Sarà una figura indipendente rispetto al medico di famiglia con cui però collaborerà per il benessere del paziente.