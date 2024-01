“Oggi si apre un nuovo importante capitolo nella nostra storia aziendale e sono lieto di condividere questo momento così speciale con tutti voi”: ha esordito così il CEO Rosario Eduardo Tagliavini, in occasione dell’inaugurazione della nuova area produttiva di Diemme Filtration, azienda lughese (parte del gruppo multinazionale Aqseptence Group) leader mondiale nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti di separazione solido-liquido.

Alla presenza di vertici aziendali, dipendenti e partners, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha effettuato il simbolico taglio del nastro nel nuovo stabilimento che, come ha precisato il Plant Manager, Andrea Giampaolo, “è stato costruito su un terreno di 24mila m2 e ha un’estensione di oltre 11mila m2; è dotato inoltre di un impianto fotovoltaico da 240 kW e di ben 23 carriponte”.

Il Sindaco di Lugo, Davide Ranalli, è intervenuto sottolineando “il grande traguardo che questa Azienda è riuscita a raggiungere. Un traguardo non scontato, frutto di uno straordinario lavoro che abbiamo fatto tutti insieme”.

La cerimonia inaugurale si è conclusa con il saluto di Stefano Bonaccini che, dopo aver fatto il punto su temi come l’alluvione in Romagna e il tasso di crescita della Regione, si è rivolto ai presenti: “Grazie per questo nuovo investimento, grazie perché create posti di lavoro e per noi il lavoro è la prima forma di dignità per le persone”.