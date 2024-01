L’Amministrazione comunale di Russi presenta ai cittadini il Bilancio di Mandato 2019-2024. Si tratta di una novità, poiché è la prima volta che a Russi si sceglie di mettere nero su bianco il lavoro svolto nei cinque anni di governo locale e le modalità attraverso cui gli obiettivi elencati nel 2019 sono stati rispettati e raggiunti.

La pubblicazione presenta in modo chiaro i risultati conseguiti per ognuno dei cinque punti del Programma della Giunta (lavoro, cultura, ambiente e territorio, welfare e istruzione, sport e politiche giovanili), a cui si aggiunge un focus dedicato ai progetti finanziati dal PNRR e alle opere pubbliche di particolare rilievo.

«Si tratta – anticipa la Sindaca Valentina Palli – di un documento volto alla trasparenza verso i cittadini, criterio che mai abbiamo abbandonato come metodo di lavoro principale. Ho voluto rendere ai cittadini l’esito del nostro lavoro di squadra, riepilogando gli obiettivi centrati, quelli su cui ancora c’è da fare, ciò che è rimasto indietro, progressi e stato avanzamento lavori con relativi misuratori. A dispetto delle difficoltà che tutti conosciamo – Covid, “caro-bollette”, guerre, alluvione -, con il sostegno della Città questa Amministrazione ha portato avanti gli obiettivi che ci eravamo dati individuando cinque chiare linee di azione: dai risultati importanti per il lavoro e l’occupazione, al recupero delle aree in stato di abbandono con l’insediamento di nuove attività, dai servizi alla persona adeguati alle esigenze dei cittadini, anche nei momenti più difficili, all’avanzamento dei lavori programmati pur dovendo disporre al contempo importanti economie. Il senso di responsabilità con cui abbiamo affrontato il nostro mandato si fonde con l’amore autentico che proviamo per la nostra gente e ciò che abbiamo ricevuto dalla maggioranza di Voi è quanto di più prezioso si possa donare: fiducia. Ci avete riconosciuto correttezza e senso di responsabilità e avete ben compreso quanto amiamo la nostra gente e la nostra Città».

Nei prossimi giorni la versione sintetica del Bilancio di mandato sarà recapitata a casa di tutti i russiani. Inoltre, sia la versione breve che la versione integrale, in formato digitale, sono a disposizione di tutti sul sito del Comune al seguente link: https://www.comune.russi.ra.it/amministrazione-trasparente/bilanci.