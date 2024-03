Si è svolta nel pomeriggio del 14 marzo, nella sede di Confesercenti Faenza, alla presenza del Sindaco Massimo Isola e della Consigliera regionale Manuela Rontini, l’inaugurazione e l’intitolazione della Sala riunioni Valeria Vignoli.

Nel 2010 i locali che ospitavano l’ambiente dedicato agli incontri associativi furono trasferiti a piano terra di Via Bettisi 6, inondati da quasi un metro e ottanta di fango durante gli eventi di maggio 2023. L’Associazione ha deciso quindi di riportare la sala riunioni nella sua collocazione originaria, al primo piano, nel corpo degli uffici.

Il Presidente Walter Dal Borgo e la Direttrice Chiara Venturi hanno così presentato l’inaugurazione: “È un momento importante della nostra storia, nel quale restituiamo agli associati il luogo di confronto, dibattito, condivisione e lavoro, che caratterizza l’essenza della vita associativa, dopo i tragici eventi alluvionali. Intitolare la sala a Valeria Vignoli è stato un pensiero naturale e spontaneo perchè fu eletta proprio in questa sala nel 2009. Purtroppo è venuta a mancare improvvisamente e prematuramente nel 2014, lasciando un grande vuoto, e abbiamo voluto lasciare una testimonianza del contributo che ha dato all’Associazione come persona, come imprenditrice e come dirigente”.

Il Sindaco, Massimo Isola, ha sottolineato l’importanza della riapertura della sala riunioni della Confesercenti faentina, dopo l’alluvione che l’ha colpita, quale luogo fondamentale dove i soci possano rapportarsi e confrontarsi, così da costruire l’identità e la storia dell’Associazione stessa.

Dal Borgo e Venturi hanno voluto anche ringraziare tutti i volontari accorsi in aiuto dopo gli eventi calamitosi, in particolare l’Associazione Amici di Paride, e tutti i fornitori che hanno lavorato alla ristrutturazione della sala.

All’evento e al brindisi finale hanno partecipato i vertici di Confesercenti Ravenna Cesena, tanti associati e la numerosa famiglia di Valeria Vignoli.