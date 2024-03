È attivo da oggi, sul sito della Provincia, il questionario dedicato alI’“Indagine sulla qualità del servizio di trasporto ferroviario nel territorio provinciale di Ravenna”, ideato con l’obiettivo di raccogliere informazioni utili per il miglioramento della qualità del servizio passeggeri sulle linee ferroviarie locali.

Per effettuare una segnalazione è sufficiente compilare il form pubblicato sul sito della Provincia di Ravenna al link https://forms.office.com/e/cVNeXP3Ka0

Rispondendo ad alcune semplici domande quali: stazione di partenza, stazione di arrivo, tipo di disservizio riscontrato, fascia oraria, eventuale presenza di un mezzo alternativo in caso di disservizio e giudizio complessivo sul viaggio sarà possibile lasciare il proprio feedback sulla tratta percorsa, inserendo eventualmente ulteriori commenti o segnalazioni nella sezione “Altro”.

“I collegamenti ferroviari nel territorio ravennate vengono utilizzati da moltissimi pendolari durante tutto l’arco dell’anno, e nel periodo estivo vedono una presenza massiccia di turisti e visitatori – spiega il presidente della Provincia Michele de Pascale -. Come amministrazione locale abbiamo più volte richiamato l’attenzione sulla necessità di migliorare questi collegamenti ferroviari in termini quantitativi e qualitativi, in particolare per quanto riguarda la tratta Ravenna-Bologna ma anche per la Ravenna-Rimini. Questa indagine sarà molto utile perché ci fornirà un ulteriore strumento per monitorare, attraverso le segnalazioni dirette degli utenti, eventuali criticità legate al servizio passeggeri di tutte le linee ferroviarie transitanti sul nostro territorio, con il fine ultimo di trovare le soluzioni più indicate per eliminare i disservizi ma soprattutto per rendere questi collegamenti finalmente più efficienti e veloci”.