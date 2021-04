Ai Salesiani arriva Asis Italy: nuovo polo dedicato alla sicurezza e alla formazione

Arriva una nuova realtà nel complesso degli ex Salesiani. Asis Italy, l’associazione italiana di professionisti della security aziendale, ha infatti scelto il complesso nel centro storico faentino per la sua nuova sede. Asis Italy rientra all’interno di Asis International, organizzazione internazionale con più di 34 mila associati in oltre 200 Paesi. L’associazione si insedierà nell’area dell’ex teatro. I lavori di riqualificazione partiranno nei prossimi mesi. Ancora più importante sarà però l’attività di formazione e cultura dedicata alla sicurezza. Non appena tornerà ad essere possibile, infatti, le aule dei Salesiani ospiteranno seminari e convegni internazionali incentrati su tutti gli aspetti della sicurezza, percorsi di alta formazione in criminologia, intelligence e geopolitica internazionale oppure incontri dedicati ai corpi di Polizia Locale. La collaborazione tra Faventia Sales e Asis Italy consentirà infine di mettere nuove competenze al servizio delle istituzioni locali e regionali per progetti di sicurezza urbana.