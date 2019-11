I Carabinieri della compagnia manfreda nell’ambito dei “servizi di prevenzione delle stragi del sabato sera” hanno effettuato diversi controlli straordinari del territorio. In particolare è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 29enne di Imola sorpreso in via Baccarini alla guida di una Seat Arosa in stato di alterazione, accertato mediante etilometro, pari a 0,85 g/l, e gli è stata immediatamente ritirata la patente. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.

Stessa sorte è toccata a un ragazzo albanese del ’92, sorpreso in via della Valle alla guida di una Ford Fiesta in stato di alterazione, pari a 1,33 g/l. Anche in questo caso è stata ritirata la patente e la vettura è stata restituita al legittimo proprietario.

Un 52enne faentino, alla guida di una Fiat Grande Punto, è stato trovato in corso Garibaldi in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, con tasso accertato mediante etilometro pari a 0,70 g/l: patente ed autovettura entrambe ritirate.

Un 49enne di Bagnacavallo è stato trovato alla guida di una Seat Ateca in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche con tasso accertato pari a 1,58 g/l: patente ritirata e autovettura riconsegnata al proprietario.