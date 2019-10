La rassegna Tutti al museo e in biblioteca! 2019, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Castel Bolognese, a cura della Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” nell’ambito del Servizio biblioteche dell’Unione della Romagna Faentina, si inaugura sabato 12 ottobre con l’open day della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane che vede l’apertura del servizio al pubblico dalle ore 8.30 alle 12.35 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 con una serie di interessanti iniziative.

Sabato 12 ottobre, nella sala ragazzi della biblioteca, alle ore 11.00, lettura ad alta voce del libro di Michelle Knudsen Un leone in biblioteca (per i piccoli 3-6 anni), con gli operatori Martina e Pier Paolo del servizio bibliotecario castellano. Nella sala lettura, dalle ore 15.00, Vent’anni di libri al mercato coperto: ricordiamo vent’anni di vita della Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” nella nuova sede, in piazzale Poggi, edificio che ospitava il mercato coperto – la biblioteca e il museo civico furono inaugurati il 21 maggio 1999 – con i ricordi di amministratori, operatori, volontari, utenti e la partecipazione dello scrittore Maurizio Maggiani; tra i suoi ultimi libri citiamo L’amore (Feltrinelli 2018) e Sempre (Chiarelettere 2018). In chiusura dell’open day, nella sala lettura alle ore 19.00, incontro con Frankie hi-nrg mc che presenta il suo libro Faccio la mia cosa. L’autobiografia del rapper più autorevole della discografia italiana (Mondadori 2019) e le incursioni di Luigi Bertaccini.

La rassegna Tutti al museo e in biblioteca! 2019 prosegue con altri appuntamenti in biblioteca fino al 10 novembre; diversi i percorsi bibliografici, dai libri di Maurizio Maggiani a quelli dedicati ai bibliotecari e alla promozione della lettura, fino al fenomeno rap in Italia e nel mondo.