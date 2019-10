L’edificio che ospita l’ufficio decentrato in via Maggiore 120 – 122 è oggetto da questa estate di un insieme di svariati interventi di ristrutturazione e di parziale abbattimento delle barriere architettoniche, tra cui la sostituzione degli infissi, l’installazione di un montacarichi e di un servoscala (circa 9mila euro di investimento); da ultimo la giunta ha approvato recentemente il rifacimento dei servizi igienici, per un totale complessivo di oltre 430mila euro di investimento. L’articolato intervento di ristrutturazione era stato proposto in giunta dall’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani.

Nello specifico, i primi lavori a partire sono stati quelli relativi all’installazione del montacarichi, il 30 settembre: tale intervento (in corso) porterà un importante adeguamento dell’edificio della sede della ex circoscrizione prima, che permetterà ai disabili di raggiungere i piani superiori. Per questa azione l’investimento è stato di 48mila euro, comprensivo dei lavori di adeguamento della pavimentazione e degli impianti elettrici e delle piccole modifiche strutturali necessarie per l’inserimento del macchinario, la fine dei lavori è prevista per metà dicembre.

Seguono i lavori di rifacimento dei servizi igienici del valore di 52mila euro, il cui progetto è stato approvato in giunta nei giorni scorsi e i cui lavori è previsto che inizino nella primavera del 2020. La sostituzione degli infissi invece avverrà presumibilmente a inizio del nuovo anno.

Ma non si conclude così il programma di interventi di ristrutturazione: in calendario per la prima metà del 2020 anche tre importanti interventi di ammodernamento dello stesso edificio, due relativi a due ale del palazzo, con l’installazione di un nuovo impianto di condizionamento (valore dei singoli interventi 125mila euro per la parte di via Maggiore; 73mila per quella di via Landoni), l’altra relativa alla sostituzione degli infissi dell’ala di via Landoni, per un valore di 130mila euro.