Sabato 28 maggio alle 9.45 ci sarà l’inaugurazione del bacino di laminazione realizzato a Fusignano in ampliamento del bosco.

Il ritrovo è al parco di via Saffi; le autorità illustreranno ai presenti il progetto, in particolare la sua duplice funzione di protezione civile e miglioramento ambientale. Il bacino di laminazione è infatti in grado di raccogliere le acque piovane in eccesso di una parte dell’abitato di Fusignano, in caso di eventi meteorici particolarmente intensi; allo stesso tempo, sull’area è stato possibile piantare numerose alberature che vanno ad ampliare il bosco, migliorandone quindi la qualità ambientale; sono stata individuate tutte piante autoctone per ricreare un habitat similare all’antico bosco di pianura di queste zone, con essenze igrofile per la parte allagabile e mesotermofile per quella rialzata.

Seguiranno alle 10.30 lefavole nel bosco, per bambini dai 3 ai 7 anni, a cura del gruppo lettori della biblioteca «Carlo Piancastelli» (portare un telo per sedersi a terra); a seguirepranzo al sacco sul prato in mezzo al verde.