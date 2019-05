Nuova installazione in via Mentana dove ora, sopra la testa dei passanti, si possono ammirare colorati ombrelli sospesi. Un’installazione artistica nata in Portogallo nel 2012 e poi diffusasi in tutta Europa con due obiettivi: abbellire le vie dei centri storici della città e garantire ombra a tutte le ore del giorno, in particolare durante i mesi più caldi.