Era il 2016 e Lenticchia scomparve improvvisamente a Sarna. L’altra sera, tre anni dopo, è stata ritrovata a Fossolo. A raccontare la sorprendente storia del piccolo animale è la sezione manfreda dell’Enpa che ieri ha diffuso la notizia del ritrovamento e del riconoscimento del cane. Tutto grazie al microchip identificativo di Lenticchio. Attraverso il microchip si è potuti infatti risalire alla sua famiglia che incredula, ma felicissima l’ha riportata a casa dopo tre anni di ricerche.

Al momento della scomparsa la famiglia si era attivata immediatamente con volantini, con il passa parola e presentando denuncia ai Carabinieri, nel dubbio che fosse stata rubata.

Quando è scomparsa aveva 1 anno ora ne ha 4: al momento del ritrovamento era sporca, ma non affamata.

Approfittando del felice epilogo, Enpa ne approfitta per ricordare che, in caso di ritrovamento di un cane, bisogna rivolgersi alla Polizia Municipale (0546691400) che attiverà il recupero e la consegna al canile dove verrà effettuata la lettura del microchip.

IN CASO CONTRARIO LA PERSONA CHE TRATTIENE IL CANE SENZA VERIFICARE IL MICROCHIP POTRA’ ESSERE DENUNCIATA PER FURTO.

“Munite il vostro cane di un collare con medaglietta recante un numero telefonico: in caso di smarrimento renderà tutto più semplice” l’ultimo consiglio dell’associazione.