Venerdì 24 maggio alle 21 gli allievi della Scuola di musica Sarti si metteranno alla prova con diverse canzoni italiane e straniere



Venerdì 24 maggio la musica sarà protagonista nella corte interna del Complesso ex Salesiani di Faenza (via San Giovanni Bosco 1) con il concerto della scuola di musica “Giuseppe Sarti” dal titolo “Col vento in pop”.

Dalle 21 gli allievi della scuola di musica Sarti canteranno e suoneranno diverse canzoni pop italiane e straniere. Da Every breath you take a I wanna dance with somebody, passando per Il mare d’inverno e La mia banda suona il rock: saranno numerosi i brani cantati e suonati dalla scuola faentina, con la direzione del maestro Tiziano Negrello.

L’ingresso è gratuito. Il concerto è organizzato dalla scuola comunale di musica “Giuseppe Sarti”, in collaborazione con Faventia Sales, Ensemble Mariani e Scuola Arti e Mestieri “Angelo Pescarini”. L’iniziativa fa parte di un progetto didattico regionale e si svolge in collaborazione con altri due concerti: quello della scuola di musica Malerbi di Lugo, svolto l’11 maggio scorso, e l’evento della scuola di musica Corelli di Fusignano, in programma a Case Marini il 6 giugno.