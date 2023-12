A Lugo è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il tanto atteso Ciclocross di Santo Stefano, in programma martedì 26 dicembre, dopo il successo della prima edizione che ha avuto luogo un anno fa a Riolo Terme.

Le problematiche legate all’alluvione che ha colpito duramente la Romagna, causa l’inagibilità del parco del fiume Senio a Riolo Terme, hanno indotto gli organizzatori del sodalizio Biotraining Cycling Team ad “emigrare” nel comune di Lugo.

In questi giorni ferve intenso il lavoro organizzativo che si può dire già portato a termine con la sistemazione del percorso allestito da Claudio Strazzari, Romano Randi e Giampaolo Scalorbi in collaborazione con la Polisportiva Villafontana e l’Associazione Parco delle Lavandaie (Alfreda Drei e Tonino Rivola).

La gara di Lugo sarà accolta all’interno del parco delle Lavandaie, il cui nome è un richiamo al valore storico legato al ponte e ai gradoni sui quali le lavandaie erano solite lavare i panni sfruttando l’acqua corrente del canale agli inizi del ‘900.

Il percorso è di circa 3 chilometri con la presenza di due scalinate abbordabili e molto basse, costeggiando l’argine del torrente e con la percorrenza di tratti molto tecnici. In parallelo alla gara di ciclocross, è previsto lo svolgimento di una manifestazione promozionale “Gioco Ciclismo” in una porzione ristretta del tracciato ufficiale di ciclocross, per dare l’opportunità ai più piccoli di sentirsi “eroi” per un giorno nella festività di Santo Stefano.

“Grazie al lavoro del nostro staff, è una manifestazione impegnativa dal punto di vista organizzativo visto il cambio di location da Riolo Terme a Lugo. Per questo ci teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale locale, la Bonifica delle Acque della Romagna, la Polizia Locale che ci ha dato i permessi per far svolgere l’evento in un parco pubblico e tutti i nostri sponsor” spiega in una nota Claudio Strazzari a nome della Biotraining Cycling Team.

Sono previste quattro batterie di partenza: juniores uomini, master di seconda fascia over 45, master di terza fascia over 54, donne master, donne juniores, under 23 ed élite alle 9:45 (durata 40 minuti); uomini élite, under 23 e master di prima fascia under 45 alle 10:30 (60 minuti); premiazione delle prime due batterie, prova percorso per le ultime gare giovanili dalle 11:30 alle 11:50 e svolgimento promozionale Gioco Ciclismo; G6 uomini e donne alle 12:00 (durata 20 minuti); esordienti-allievi uomini e donne alle 12:20 (30 minuti); premiazioni ultime gare a partire dalle 13:00 circa.