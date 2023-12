La Cooperativa Terra di Brisighella accoglie con entusiasmo i dati emersi dai recenti eventi svoltisi a Roma, che hanno posto l’attenzione sulle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) italiane. La presentazione del rapporto “Ismea – Qualivita 2023″ ha infatti offerto spunti di riflessione fondamentali per il settore agricolo.

Il Presidente della cooperativa, Sergio Spada, sottolinea l’importanza di questi eventi ed esprime fiducia nel futuro del comparto. “Abbiamo partecipato con grande interesse alla presentazione del Rapporto ISMEA – Qualivita 2023, dove dai dati è emersa l’importanza strategica delle DOP italiane nell’economia agroalimentare del Paese,” afferma Spada. “Questi documenti confermano la nostra convinzione che la valorizzazione delle produzioni di alta qualità, come il nostro olio extravergine di oliva DOP di Brisighella, sia essenziale per la crescita e la competitività del settore.“

Il Rapporto ISMEA-QUALIVITA 2023 ha evidenziato l’incremento della DOP economy, superando per la prima volta la soglia dei 20 miliardi di euro, con l’Emilia-Romagna che contribuisce in modo significativo con una cifra di 4 miliardi. Questi dati positivi dimostrano il ruolo chiave delle produzioni DOP, tra cui spicca l’olio di Brisighella, nel contesto economico nazionale.

Il Presidente Spada, commentando la situazione dell’olio dop di Brisighella, afferma: “Non possiamo sottovalutare le sfide che il comparto dell’olio extravergine di oliva DOP sta affrontando, con una produzione in calo. Tuttavia, siamo fermamente convinti che con misure tempestive e strategie mirate, possiamo superare queste difficoltà e consolidare la posizione di eccellenza del nostro olio sul mercato. Proprio per questo, abbiamo avviato nel 2021 il progetto “INPROLIO” che vede come nostri partner strategici l’Università di Bologna e l’Istituto Nomisma per l’individuazione e lo sviluppo di nuovi mercati”

La Cooperativa Terra di Brisighella guarda al futuro con ottimismo, impegnandosi a preservare e valorizzare la tradizione e la qualità delle produzioni locali. La collaborazione con le istituzioni, come evidenziato nei rapporti presentati a Roma, rappresenta un fondamentale motore di sviluppo per il comparto delle DOP, favorendo la sostenibilità economica e ambientale.