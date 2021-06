L’Associazione Ravenna FC 1913 ha incontrato oggi a Imola l’advisor Roberto Del Conte, che ha ricevuto da un gruppo di imprenditori del centro-nord il mandato di intavolare una trattativa per l’acquisto del Ravenna Calcio. In seguito all’incontro, le parti hanno deciso di comune accordo di sottoscrivere un documento al fine di fare chiarezza su quanto emerso a mezzo stampa rispetto al Ravenna FC 1913. Erano presenti all’incontro Gabriele Pezzi (Presidente Associazione Ravenna FC 1913), Antonio Venturini (Consigliere Associazione Ravenna FC 1913), Roberto Del Conte, advisor del gruppo da lui rappresentato, accompagnato da Mirko De Carli (facente parte del gruppo di investitori) e da Fabrizio Cometti, manager sportivo incaricato dal gruppo di acquirenti. “Un incontro molto cordiale che ha visto le parti convenire sulla progettualità futura del Ravenna FC 1913 con particolare attenzione agli obiettivi da perseguire” lo hanno definito i partecipanti.

L’Associazione Ravenna FC 1913 ha affermato che ad oggi non c’è la volontà di cedere il Ravenna FC 1913, ma ha confermato la volontà di valutare manifestazioni di interesse particolarmente serie, garantite e professionali. Oltre al rafforzamento della prima squadra, l’Associazione Ravenna FC 1913 ha chiesto l’impegno al gruppo interessato di presentare un progetto di sviluppo sul Settore Giovanile, che sia esso un progetto sportivo e un progetto per le infrastrutture con l’eventuale potenziamento del centro sportivo presente alla Darsena. Preso atto della posizione pronunciata dall’Associazione Ravenna FC 1913, l’advisor Roberto Del Conte ha espresso piena soddisfazione per il colloquio odierno, confermando la serietà del gruppo di investitori e dello staff tecnico da lui rappresentato, chiarendo altresì che saranno fornite le informazioni richieste a termine della procedura di Nda (patto di riservatezza) che l’Associazione Ravenna FC 1913 si è detta disponibile a redigere. Le parti, Associazione Ravenna FC 1913 e l’advisor Roberto Del Conte, hanno deciso di aggiornarsi nei prossimi giorni per la sottoscrizione del patto di riservatezza e la conseguente condivisione dei documenti necessari.