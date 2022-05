Un weekend tutto sommato positivo per il Team Gresini MotoGP che ritrova la zona punti con Enea Bastianini, ottavo sul traguardo di questo sesto appuntamento stagionale di scena a Jerez de la Frontera. Risultato per nulla scontato quello dell’italiano numero 23 che aveva faticato nel corso del fine settimana a trovare il giusto feeling con la sua Desmosedici GP21.

In gara le cose sono andate diversamente, con Enea bravo a trovare concentrazione e passo in una gara complicata anche dalle alte temperature in pista. Uscito non eccessivamente bene dai blocchi, Bastianini ha poi recuperato varie posizioni e trovando 8 punti importanti per il proseguo della stagione.

Per Fabio Di Giannantonio un altro Gran Premio portato a termine. Un peccato aver mancato nuovamente la zona punti dopo aver dimostrato in gara di avere il passo per raggiungerla. Il 18º posto finale ha un sapore agrodolce. Domani giornata importante con i test ufficiali (10.00 – 18:15) per mettere a referto altri chilometri fondamentali e continuare a crescere.

MOTO2

Una gara ricca di emozioni contrastanti quella del Circuito de Jerez, con Alessandro Zaccone che ci regala una bella rimonta concludendo in zona punti la seconda gara consecutiva, e dall’altra parte del box un Filip Salač in difficoltà.

Parte in ventunesima posizione il pilota numero #61, che sorpasso dopo sorpasso riesce a recuperare dieci posizioni totali: ottimo il feeling con la sua Kalex soprattutto nella seconda parte di gara; è infatti al 22° giro che riesce a segnare sul crono il suo miglior tempo in 1’42.883. Chiude la gara 11° , guadagnando 5 puniti che lo portano a salire alla 22esima posizione nella classifica mondiale.

Gara difficile invece quella di Filip Salač, che durante il weekend non ha avuto modo di trovare il set-up perfetto. La scelta sbagliata delle gomme ha complicato ulteriormente la gara del pilota Ceco che si è classificato in ventunesima posizione.