Dopo il rinvio avvenuto nella stagione invernale, il Caffè Letterario ospiterà Ermanna Montanari, la quale presenterà il suo ultimo libro, dal titolo “L’abbaglio del tempo”. La serata introdotta da Paolo Galletti è in programma per oggi, 2 maggio alle ore 21.00 presso l’hotel Ala d’Oro di Lugo.

Ermanna Montanari, attrice, autrice, scenografa e fondatrice insieme a Marco Martinelli del Teatro delle Albe, conduce un personale percorso di ricerca vocale all’interno della compagnia per il quale ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Nel 2011 ha assunto la direzione artistica del Festival Internazionale di Santarcangelo. Ha realizzato vari cd musicali insieme al compositore Luigi Ceccarelli, tra cui nel 2020 Fedeli d’Amore edito da Stradivarius. Tra i suoi libri, ricordiamo Jarry 2000, Suburbia. Molti Ubu in giro per il pianeta, Primavera eretica, Rosvita, Miniature campianesi, Cellula.

L’abbaglio del tempo, edito da La nave di Teseo è il romanzo vero che racconta “la bellezza affettiva d’un luogo inventato”, il libro dei segreti con cui Ermanna Montanari svela il suo, il nostro, luogo dell’anima. Per ulteriori informazioni sulla trama consultare il http://caffeletterariolugo.blogspot.com/

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine Della Corte con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico.