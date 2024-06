Un pubblico giubilante ha accolto questo fine settimana il Torneo Alfieri Bandieranti e Musici in programma in Piazza del Popolo. La serata del 15 giugno ha visto scendere in Piazza gli atleti delle Specialità Singolo, Piccola Squadra, Grande Squadra e Musici, mentre le gare del 16 giugno sono state aperte dal Giuramento dei Cavalieri che correranno il Niballo Palio di Faenza il prossimo 23 giugno per cui sono riconfermati i nomi dell’edizione 2023. Marco Diafaldi ha giurato per il Rione Verde, Luca Innocenzi per il Borgo Durbecco, Matteo Tabanelli per il Rione Nero, MatteoRivola per il Rione Rosso e Gertian Cela per il Rione Giallo. Al Giuramento sono poi seguite dalle gare nella specialità Coppia tradizionale. Entrambe le gare serali sono state trasmesse in diretta streaming sui canali del Niballo (YouTube, Fb e sito www.paliodifaenza.it) e sono sempre visibili in versione integrale.

Tutti i nomi dei vincitori del 15 giugno

Ad aggiudicarsi il premio del Singolo è Raffaele Jr Rampino del Rione Rosso (26,22) seguito al secondo posto dal Rione Nero con Francesco Santandrea (25,45). Al terzo posto il Rione Verde con Filippo Rossi (23,27), Borgo Durbecco con Marco Tarroni (20,91) e Rione Giallo con Luca Giuseppe Corvino (19,11). Nella specialità Piccola Squadra la classifica vede al primo posto il Borgo Durbecco con Mattia Pasi, Marco Pasi, Devis Valmori, Nicolas Gorini, Marco Solaroli, Andrea Carloni (25,66) seguiti al secondo posto da Rione Giallo (24,51), Rione Verde (24,18), Rione Nero (24,10) e Rione Rosso(20,48). Ottima prova del Borgo Durbecco anche nella specialità della Grande Squadra (28,53) con Mattia Pasi, Marco Pasi, Devis Valmori, Nicolas Gorini, Marco Solaroli, Marco Tarroni, Federico Maurizi, Alessandro Baldassarri, Alessandro Ricci, Matteo Maurizi, Lorenzo Rinaldi, Luca Battaglino, Alessio Buzzi, Andrea Carloni, Andrea Leonardi, Davide Guerrini. Al secondo posto Rione Nero (27,89) seguito da Rione Verde (27,27), Rione Giallo (26,33) e Rione Rosso (20,18).

Nella specialità Musici trionfa il Rione Nero (25,79) con Camilla Tinelli, Chiara Donati, Davide Drei, Ginevra Cipriani, Lucrezia Bettoli, Martina Bonomo, Matilde Bandini, Mattia Ricci, Nicolò Tinelli, Tania Rossi (tamburi) e Alessandro Montuschi, Alice Bandini, Antonio Baldissera, Francesco Amedei, Marta Cornacchia, Michela Lotti, Michela Venieri, Monica Arduini, Noemi Mancuso, Pasquale Siciliano (chiarine) seguito dal Borgo Durbecco (21,42), Rione Verde (20,81), Rione Giallo (16,23) e infine Rione Rosso (10,55).

Al Rione Nero il primo posto nella Coppia tradizionale (La Botte)

Nella serata di domenica 16 giugno, è il Rione Rosso ad aggiudicarsi il premio per miglior Tamburino con Luca Linguerri(86,20). Il secondo classificato è invece il Borgo Durbecco (77,7) seguito da Rione Nero (76,4), Rione Giallo (66,20) e Rione Verde (63,50). Al Rione Nero va la Botte di 50lt di Albana e il primo posto per la Coppia tradizionale con il consolidato duo Francesco Santandrea e Enrico Emiliani (26,76) seguiti da Palomba-Rampino del Rione Rosso (22,60), Rossi-Rossidel Rione Verde (22,22), Liverani-Locatelli del Rione Giallo (17,65) e Pasi-Tarroni del Borgo Durbecco (15,04).

Al Rione Rosso va inoltre il Trofeo Bugli (miglior risultato complessivo nelle gare a Coppia) mentre il premio della Combinata (miglior punteggio complessivo di tutte le gare degli Alfieri Bandieranti e Musici) va invece al Rione Nero. Alla Tenzone Bronzea di Sulmona del prossimo 7 luglio saranno quindi presenti il Rione Rosso nella specialità Singolo, il Borgo Durbecco nella specialità Piccola Squadra, Grande Squadra e Musici e il Rione Nero nella specialità Coppia.