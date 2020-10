Al via il Giro d’Italia: il 16 ottobre la tredicesima tappa con partenza da Cervia

Parte oggi il Giro d’Italia 2020, il secondo grande giro della stagione ciclistica, dopo il Tour de France. Si sarebbe dovuto svolgere a maggio, è stato posticipato ad ottobre. Partenza il 3 a Monreale, traguardo finale il 25 ottobre a Milano dopo quasi 3498 chilometri. Confermate le tre tappe romagnole: Rimini, Cesenatico e Cervia. Cervia vedrà passare il giro per la quarta volta ed ospiterà la corsa il 16 ottobre, quando ci sarà la partenza della 13^ tappa Cervia-Monselice: 192 km quasi tutti di pianura fino alla salita del Roccolo, a cui seguirà poi il Calaone.Il villaggio di partenza sarà allestito in viale Roma, mentre l’area hospitality con il podio firma per le presenze dei ciclisti sarò organizzata in piazza Garibaldi. Il villaggio degli sponsor invece sarà in piazza Andrea Costa, dove sosterranno anche gli autobus delle squadre. In realtà tutta l’area del centro città sarà interessata dall’intero evento. La partenza avverrà intorno alle 11.40