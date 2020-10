Nonostante le numerose segnalazioni che i cittadini condividono sui social network e le recenti polemiche legate all’utilizzo non ancora del tutto regolamentato dei monopattini elettrici, non si fermano gli utenti che abbandonano o parcheggiano in maniera errata questo mezzo di trasporto. Dalla Darsena al centro storico, sono tante le vie della città in cui i monopattini noleggiati vengono lasciati sui marciapiedi e in mezzo alle strade, finendo per essere d’intralcio ai passanti o alle auto. L’applicazione con cui è possibile utilizzare il servizio chiede all’utente, una volta finito di usare il mezzo, di scattare una fotografia del monopattino parcheggiato, ma evidentemente il sistema ancora non è in grado di riconoscere quando un monopattino si trova in mezzo alla strada o in una postazione non idonea.