“I dati sulla raccolta differenziata a Riolo Terme confermano come la comunità riolese non sia incivile nella gestione dei rifiuti, anzi: si ribadisce invece che il sistema di raccolta dei rifiuti usato fino a prima della nuova procedura introdotta era decisamente fallimentare e andava rimosso radicalmente. Da tempo, come Popolo della Famiglia, chiedevamo un programma di raccolta domiciliare con tariffe puntuali e chiare per le famiglie”, dichiara Mirko De Carli, capogruppo in consiglio comunale a Riolo Terme per Il Popolo della Famiglia.

“Rimane dunque un forte rammarico per aver accatastato per anni migliaia di tonnellate di rifiuti che potevano essere gestiti diversamente per una responsabilità e una scelta diretta di chi gestisce e non dei cittadini. Una domanda ci sorge comunque spontanea: quanto del materiale raccolto con la nuova procedura viene gestito in modo da essere effettivamente “differenziato” rientrando nei cicli di produzione? ” conclude De Carli.