Quarto appuntamento nel cuore verde di Ravenna con i “𝐓𝐞𝐨𝐝𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐃𝐚𝐲𝐬2024”: domenica 28 aprile, dalle 10 alle 19, esposizione nel verde del parco con l’Associazione Ravenna Incontra l’Arte, pittura en plein air, buon cibo a km 0, agri-picnic, mercatini, laboratori e animazioni.

La rassegna, promossa da Coop San Vitale, Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, da quest’anno si arricchisce di nuove collaborazioni con associazioni del territorio che vanno ad ampliare il programma.

Questa domenica l’evento è in collaborazione con Ravenna Incontra l’Arte che propone una giornata dedicata alla pittura, alla scultura e ai laboratori artistici. Più precisamente:

ore 10.00-19.00: mostra di pittura e scultura con oltre 30 artisti.

ore 10.30-12.30: laboratorio di ceramica con Antonella Amaretti.

ore 10.30-12.30: laboratorio d’arte con MAGIOMOlab: disegno astratto con biglie di vetro, viti e tempera.

Dalle ore 10.30: caccia al tesoro scomparso nel parco per i più piccoli con Kid Lights. Per partecipare è richiesta la prenotazione online al seguentelink o sul portale web www.kidlights.it

Ovviamente non mancheranno il mercato degli agricoltori di Campagna Amica Ravenna e il pranzo agri-picnic con menu a km0 del Ristoro Teodorico (per gustare il menu agri-picnic è richiesta la prenotazione al 342 078 1133).

Durante la giornata sarà possibile firmare la proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola lanciata da Coldiretti e Campagna Amica al Brennero nell’ambito della grande mobilitazione che in questi ultimi due giorni ha coinvolto oltre 10mila agricoltori al Brennero.

Obiettivo della petizione la raccolta di un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue.

Informazioni dettagliate sui canali FB e IG Ristoro Teodorico e FB-IG Campagna Amica Ravenna