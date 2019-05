I lavori annunciati nei giorni scorsi di messa in sicurezza del manto stradale e dei marciapiedi in via Maggiore, resi sconnessi dalle radici degli alberi, sono stati preceduti dalle opportune e necessarie verifiche sulle alberature da parte dell’agronomo incaricato. Dal controllo è emersa la gravità delle condizioni strutturali di alcune piante e le scarse prospettive future di altre. Per questo è stato prescritto l’abbattimento di quattro pini in corrispondenza dei numeri civici 137, 189, 74 e 80 di via Maggiore. Il necessario programma di abbattimento sarà concordato nei prossimi giorni con l’impresa esecutrice e si prevede possa avvenire nella prima settimana di giugno. Nuove verifiche sulle alberature saranno effettuate nei tratti di strada che saranno interessati dai lavori successivamente.

Il ripristino dell’asfalto in via Maggiore e anche nelle vie Faentina e Monghini è inserito nel programma di interventi per la messa in sicurezza e la bonifica da radici su strade e marciapiedi per il quale il Comune ha stanziato circa 1 milione di euro.