Processo Berkan B. Ammesse come parte civile le associazioni di protezione ambientale

Si è tenuta oggi la seconda udienza del nuovo processo per la Berkan B, che ha visto le associazioni di protezione ambientale (Anpana, Italia Nostra, Legambiente Emilia-Romagna, Nogez, OIPA e WWF Emilia-Romagna) ammesse come parti civili. Il processo è ripartito a seguito dell’annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza di condanna per inquinamento a carico del presidente di Autorità di Sistema Portuale. I fatti, che risalgono al 2017, sono collegati alla mancata bonifica del relitto della nave Berkan B e del conseguente spargimento di sostanze oleose nella Pialassa Piomboni. Prossima udienza il 5 marzo