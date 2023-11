Il circolo PD di Brisighella venerdì 01 dicembre organizza alla Sala Ambra un incontro-approfondimento su “Medio Oriente: una pace (im)possibile?”.

PROGRAMMA DELLA SERATA

Dalle 19.30 un momento conviviale, apericena, con Anna Maria Selini, giornalista professionista, freelance e videomaker. Ha collaborato, con trasmissioni Rai, Repubblica.it, l’Unità, il Corriere della sera di Bologna e l’Eco di Bergamo. Nel 2006 ha vinto il Premio Ischia come prima classificata all’esame di Stato. Dopo due corsi di specializzazione in aree di crisi, ha realizzato reportage in Kosovo,Tunisia, Cuba, Israele, Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Tra questi, “Gaza guerra all’informazione”, finalista Premio produzione Ilaria Alpi e “Vik Utopia. L’omicidio di Vittorio Arrigoni”, tra gli altri vincitore del Detective fest di Mosca.

A seguire la giornalista proporrà un momento di approfondimento a microfoni aperti su “Medio Oriente: una pace (im)possibile?” con un excursus storico per capire i passaggi che hanno portato alla situazione attuale ed un focus particolare sui trattati di Oslo (1993). Trent’anni dopo Annna Maria Selini analizzerà cosa resta del processo di pace che avrebbe dovuto cambiare il Medio Oriente e non solo, e come sarebbe dovuta andare e soprattutto di come è andata a finire oggi, invece, tra Israele e Palestina. Un serata interessante che non ha la velleità di dare risposte, ma ha solo l’obiettivo di dare ulteriori strumenti e spunti di riflessione ad ognuno di noi per capire meglio la situazione.

Per l’apericena è gradita la prenotazione con messaggio via wp a Mara 339 6732654 o Andrea 335 8339770