Il comune di Massa Lombarda ha concretamente celebrato la settimana regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile, con quattro incontri nell’istituto scolastico Salvo d’Acquisto.

Hanno dialogato e si sono confrontati con oltre 160 ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado il sindaco Daniele Bassi, l’assessore Stefano Sangiorgi, la dirigente scolastica Giovanna Castaldi, il comandante della locale stazione dei carabinieri Alessandro Paparelli, il rappresentante dell’Associazione Nazionale Alpini Mario Amadei e rappresentanti della comunità musulmana e dell’associazionismo culturale, sociale e sportivo massese.

I quattro incontri si sono dimostrati molto efficaci, destando l’attenzione degli studenti. In particolare sono stati affrontati concretamente i temi legati a civile convivenza, rispetto delle regole e ruolo attivo da svolgere per rispettare e valorizzare con consapevolezza il bene comune.

“Sono particolarmente soddisfatto – ha dichiarato il sindaco Bassi – per l’importante contributo emerso dalle varie testimonianze. Siamo tutti a conoscenza che la legalità è un’attribuzione dello Stato, come recita l’art.25 della Costituzione; ognuno di noi è chiamato a rafforzare il perimetro di riferimento del rispetto reciproco con comportamenti virtuosi fin dalla più giovane età. Ancora una volta Massa Lombarda si distingue per il generoso e corale sostegno alla diffusione delle tante esperienze positive che ci caratterizzano”.