“Gli indici finanziari confermano la stabilità del sistema Italia grazie all’attenta gestione del Governo Meloni. Da tempo lo spread si è assestato su livelli più che contenuti e anche la Borsa di Milano risente di tale andamento positivo.

È notizia di ieri, infatti, che Piazza Affari ha agganciato quota 34.000 punti, cosa che non accadeva dal 2008. Dai valori minimi registrati a ottobre 2022, il listino è salito del 60%.

Però l’elemento di novità è che non sono solo più le banche a fare da traino, ma anche le nostre aziende a dimostrazione di un’Italia che cresce economicamente e in cui i mercati credono. Anche le aste dei BTP Valore hanno registrato il tutto esaurito.

In 3 emissioni abbiamo raggiunto 53 miliardi di euro a dimostrazione della fiducia degli italiani nel nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del suo Governo.”

Marta Farolfi