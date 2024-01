“Oggi, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal min. Raffaele Fitto è venuta prima a Bologna in Regione per firmare l’accordo per i Fondi di Sviluppo e Coesione pari a 600 milioni (destinati anche al contrasto del dissesto idrogeologico) e poi a Forlì con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, dove, come promesso a maggio dalla stessa von der Leyen in occasione della sua visita in seguito all’alluvione, sono stati conferiti 1,2 miliardi di euro del PNRR per i danni provocati dal maltempo.

Mentre Bonaccini ringrazia, De Pascale straparla e mistifica la realtà in modo strumentale e sulla pelle degli alluvionati. Afferma infatti, che nei nuovi finanziamenti non sono previsti risarcimenti per imprese e privati ben sapendo che non poteva essere diversamente in quanto la destinazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione è già stata decisa dai suoi compagni di partito in Regione e non prevede certo ristori a privati e sa altrettanto bene che anche i finanziamenti del PNRR sono finalizzati per le opere pubbliche quali la difesa idraulica e il ripristino della rete viaria. Per privati ed imprese sono state stanziate altre risorse che, se la piattaforma Sfinge della Regione fosse stata attivata a settembre anziché a novembre, sarebbero già nelle tasche dei cittadini.

Io credo che il vero motivo di questo “straparlare” sia dovuto dal fatto di non essere stato invitato alla conferenza stampa, la quale a differenza di quanto sostiene, non era affatto a porte chiuse; lo dimostra la foto con tutti i sindaci della provincia di Forlì-Cesena.

Anziché cercare di strumentalizzare l’opinione pubblica con informazioni distorte sarebbe meglio iniziare ad attuare tutte quelle opere di prevenzione che avrebbero potuto evitare tanti danni ma che purtroppo in 50 anni di governo PD in Regione non sono mai state fatte.”

Marta Farolfi